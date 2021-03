Palermo, Filippi recupera tutti gli infortunati: in vista della Casertana rientrano anche Lancini e Doda

Il Palermo sta recuperando pian piano i vari infortunati.

I rosanero salteranno anche la sfida di lunedì sera contro il Foggia a causa del focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del gruppo squadra dei rossoneri. La prossima gara in programma è dunque quella di sabato 3 aprile contro la Casertana in trasferta in programma alle ore 12.30. Non ci sarà di certo lo squalificato Francesco De Rose, recuperano però dai rispettivi infortuni sia Accardi che Lancini. In Campania, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, dovrebbe rientrare anche Masimiliano Doda che ha svolto parte del lavoro con il gruppo dopo il problema al bicipite femorale, rivede la luce anche Corrado che potrebbe essere convocato anche in vista di Caserta. Allarme rientrato per quanto riguarda Saraniti che è pronto per sabato con il Palermo che potrebbe avere l’intera rosa a disposizione.