Palermo, Filippi punta sull’unione: ecco la ricetta vincente per un’intesa da Serie B

I rosanero cambiano pelle, cercando di instaurare una sempre più solida unione tra tutti i componenti del gruppo squadra. Un intesa ricercata a più riprese , sul campo e fuori, da Giacomo Filippi, primo artefice di un sostanziale cambio di marcia

Giacomo Filippi tesse la rigida tela di un gruppo emotivamente legato dalle ultime positive esperienze di squadra.

Il ritiro pre season svolto in quel di San Gregorio Magno ha regalato al Palermo certezze tecniche e tattiche. L'alchimia sul rettangolo verde tra i molteplici interpreti scesi in campo sotto la guida di Giacomo Filippi è stata riconosciuta a più riprese, dimostrazione ne sono i risultati, convincenti, messi a tabellino nei primi test amichevoli. Gol siglati ed errori commessi nelle zone nevralgiche del campo contano poco in questo momento della stagione, dove i fattori principali da prendere in esame sono altri rispetto alla regular season. Lecito attendersi di più da un organico che, nella scorsa stagione, ha palesato difficoltà in quanto a gioco, risultati e legame instaurato con l'ex tecnico, Roberto Boscaglia.

L'allenatore siciliano non è riuscito a coniare un'unione, tattica come morale, all'interno di un gruppo apparso a più riprese poco unito e conforme rispetto al verbo calcistico proprio del tecnico. Una mancanza evidente, viva per tutto il corso della prima parte di stagione, risultata poi fatale per l'esonero di Boscaglia e l'approdo del suo ex vice, Giacomo Filippi.

Uomo dai sani valori professionali e sportivi, capace di sanare le incomprensioni di uno spogliatoio spaccato da una stagione deludente, rimasta per larghi tratti al di sotto delle più rosee aspettative di inizio annata. Equilibratore tecnico e morale, che ha passato la seconda metà dello scorso anno sportivo a misurare con grande cura vizi e peculiarità di una rosa che, quando è riuscita ad esprimersi al meglio, ha portato a casa diversi risultati positivi.

La vittoria nel derby di ritorno contro il Catania nel segno dell'ex capitano Mario Santana, il cammino che da quel match in poi ha portato i rosanero ai playoff e l'amarezza di un sogno promozione spezzato da un gol dell'Avellino e dalle rigide regole sui match andata e ritorno della Serie C. Tutte tappe fondamentali di un percorso delineato, che ci si aspetta trovi luce in questa seconda stagione di Lega Pro, nella quale le variabili saranno altrettante e non ci sarà più il tempo per concedere annate di assestamento ad un club che, come obiettivo dichiarato, ha il rapido passaggio in Serie B.

L'atmosfera e l'aria respirata da tutta la squadra nel ritiro in provincia di Salerno ha lasciato trasparire - nella testa e nelle gambe dei giocatori rosanero - una rinascita positiva, segnata da un legame tra il gruppo e il tecnico che, probabilmente, durante la gestione Boscaglia non aveva preso vita. Una linea sportiva ben tracciata, aldilà delle variabili tattiche, degli effettivi impiegati e delle gerarchie interne alla rosa.

Una squadra, con un alchimia speciale, sintomo vero di un'annata diversa e che il Palermo vuole affrontare nel miglior modo possibile, riaccendendo l'ardore della vittoria e dei successi nei suoi primi interpreti e in tutti i suoi sostenitori. Una Serie B da conquistare, un palcoscenico del quale riappropriarsi, il tutto con unione del gruppo della quale prendersi cura come il più prezioso dei diamanti, incastonato al centro di una squadra che non vuole smettere di sognare.