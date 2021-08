Palermo, Filippi perde Buttaro: l’ex Roma salterà le prime tre per squalifica

Il giovane difensore ex Roma salterà le prime tre gare di campionato a causa di un rosso rimediato in Primavera nella scorsa stagione

Il Palermo dovrà rinunciare per le prime tre gare di campionato a uno dei suoi giovani più interessanti arrivato in rosanero proprio durante il mercato estivo ossia Alessio Buttaro. Il giovane difensore romano, infatti, nell'ultima gara giocata con la Primavera giallorossa e persa per 2-1 contro l'Atalanta, si è beccato un cartellino rosso. L'espulsione ha provocato di conseguenza una squalifica che il calciatore non è riuscito a scontare essendo quest'ultima una semifinale e dopo la sconfitta la Roma è di fatto stata eliminata. Per tale motivo Buttaro non sarà presente contro Latina, ACR Messina e Taranto mentre potrà essere schivabile in Coppa Italia contro il Picerno. Di seguito il comunicato ufficiale.