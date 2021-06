Palermo, Filippi: “Mercato? Alla squadra serve una cosa. Tutto sul futuro di Lucca”

Le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi in vista del suo rinnovo contrattuale con il club rosanero per la prossima stagione

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Filippi , tecnico del Palermo intervenuto in merito alla sua riconferma sulla panchina rosanero in vista della prossima stagione. Passato alla guida tecnica dei siciliani in seguito al cocente esonero di Roberto Boscaglia , l'ormai ex vice del tecnico gelese ha fatto sin da subito valere il suo verbo calcistico, consentendo alla sua formazione di terminare comunque a testa alta un'annata sportiva con risultati al di sotto delle iniziali aspettative.

"Nella mia testa la prossima stagione non è un inizio ma uno sviluppo partito tre mesi fa. Ci siamo già riuniti con lo staff per pianificare nei dettagli tutto quello che sarà sia il ritiro che la quotidianità dove sarà importante anche l'aspetto extra campo. Ogni giocatore deve sapere quello che sarà l'allenamento in campo e quello fuori dal campo. Da questi particolari dobbiamo racimolare qualche punto che ci permetterà di fare la differenza. Il colloquio con presidente e amministratore è stato incentrato su questo. Dobbiamo trovare risorse non solo tecniche ma che possano apportare delle migliorie. Il calcio è cambiato e va vissuto ventiquattro ore su ventiquattro. Cosa che prima si limitava soltanto alle poche ore di allenamento. Dobbiamo fare credere ai giocatori che questo è un lavoro che porta dei benefici. L'attaccante con le caratteristiche di Lucca è raro. Speriamo di averlo per la prossima stagione ma l'ultima parola spetterà al mercato. Noi dobbiamo trovare gli elementi che fanno al caso nostro e all'ambiente Palermo. Poi dobbiamo essere bravi noi a cercare la migliore soluzione per farli rendere al massimo e su questo noi dello staff lavoriamo tanto. Andare ad estrapolare tutto quello che può dare un giocatore è fondamentale. Un attaccante strutturato è quello che serve e in più ci sarà qualche altro elemento con caratteristiche diverse".