Palermo, Filippi lo vuole e la dirigenza lo stima: Pelagotti certezza fra i pali

Le ultime novità in merito al futuro di Alberto Pelagotti, nuovamente messo al centro del nuovo progetto Palermo

Un vero e proprio uomo spogliatoio, capace di ricompattare il gruppo da vero senatore e di uscire in maniera agevole da un momento personale non facilissimo legato proprio alle prove offerte tra i pali nel corso dello scorso campionato. Nonostante il contratto che lo lega al club di viale del Fante scadrà nel 2022, Pelagotti continuerà a vestire la maglia rosanero. "Di rinnovo se ne parlerà più in là, prima della fine dell’anno solare. Per il Palermo, al momento, le priorità sono altre. Ma Pelagotti non ha fretta in questo senso", sottolinea la Rosea. Il numero uno del Palermo, al momento, è in vacanza in Toscana, in attesa di ricominciare la stagione di nuovo sulla cresta dell'onda, riscattando un'annata di alti e bassi.