Palermo, Filippi e le opzioni in attacco: tante soluzioni ma solo 4 gol in campionato

I rosanero preparano la sfida di domenica 26 settembre in trasferta contro il Monterosi, in programma alle 14:30. In avanti confermato Fella sulla trequarti insieme a uno fra Dall'Oglio e Luperini, ballottagio Brunori-Soleri nel ruolo di punta

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta alla quinta giornata del girone C di Serie C, in trasferta contro il Monterosi, fanalino di coda del torneo. Dopo quattro gare disputate in campionato, i rosanero si trovano al decimo posto in classifica con cinque punti conquistati frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con solamente quattro gol fatti all'attivo.

L'ampio ventaglio di opzioni nel folto reparto offensivo di Filippi ha consentito al mister di Partinico di alternare diversi profili nel rodato 3-4-2-1, modulo ormai divenuto un marchio di fabbrica per la compagine guidata dall'ex vice di Boscaglia. Ciònonostante, la metà dei gol segnati dalla formazione siciliana sono arrivati su calcio di rigore, con altrettanti penalty concessi e malamente sprecati nelle gare con Messina e Catanzaro.

Nell'esordio stagionale in Coppa ItaliaSerie C contro il Picerno, i rosanero hanno schiantato gli avversari con il punteggio di 4-1. Nella formazione titolare, Filippi schierò in avanti Floriano e Brunori dietro l'unica punta, Edoardo Soleri. A sbloccare la sfida al minuto 12 è un difensore, Edoardo Lancini. Quindi è Floriano a firmare il raddoppio, trasformando un calcio di rigore. Tris di Luperini e, infine, chiude i conti l'ex Avellino Fella subentrato nel secondo tempo, ancora alla ricerca della migliore condizione e di una proficua intesa con i compagni.

Bene anche la prima giornata del girone C di Serie C, vinta dai rosanero per 2-0 contro il Latina al Barbera. Confermato Floriano sulla trequarti, accanto a lui il polivalente Jacopo Dall'Oglio, altro nuovo acquisto dei rosanero, dietro l'unica punta Matteo Brunori. E' Floriano a sbloccare il match ancora su calcio di rigore al minuto 33, conquistato dall'attaccante italobrasiliano e perfettamente trasformato dall'attaccante ex Bari. Allo scadere della seconda frazione, Edoardo Soleri, subentrato a Brunori,sigla con freddezza il secondo penalty di giornata, fissando il punteggio sul 2-0 finale.

Contro l'ACR Messina, nel primo derby stagionale del Palermo, la squadra sembra irretita e sterile in fase offensiva, più approssimativa e imprecisa sotto porta. Il reparto offensivo chierato in partenza è lo stesso visto contro il Latina, ossia Floriano e Dall'Oglio tra le linee a sostegno dell'unico terminale Brunori. Nel secondo tempo, dopo il rigore sbagliato da Roberto Floriano in avvio, mister Filippi mischia le carte, fuori l'ex Bari e Dall'Oglio, dentro Fella e Soleri. Proprio l'attaccante romano, al minuto 65, pareggia i conti firmando il suo secondo gol in stagione, ancora una volta da subentrato.

Infelice, invece, la sfida contro il Taranto. Filippi lancia Soleri dal primo minuto nel ruolo di prima punta a fianco di Brunori con Floriano sulla trequarti. I pugliesi dominano la gara passando in vantaggio con l'ex Andrea Saraniti dopo undici minuti e raddoppiano all'inizio della seconda frazione. Al minuto 62 è Almici a dare speranza ai rosanero ma allo scadere del match è Diaby a firmare il definitivo 3-1 per i rossoblu.

Secondo turno di Coppa Italia Serie C, al Barbera va in scena Palermo-Monopoli. Prima da titolare per Andrea Silipo, schierato accanto a Fella dietro all'unica punta Soleri nel classico modulo di Filippi. Al minuto 19 l'ex Avellino si conquista e trasforma il rigore del vantaggio rosanero, cinque minuti dopo è Valente a firmare il raddoppio con il mancino, bravo a sfruttare un cross dalla destra. Partita positiva per il Palermo, che porta a casa la vittoria, convince per un'ora sul piano del gioco e conquista il passaggio del turno.

Nell'ultima sfida contro il Catanzaro, terminata 0-0, in avanti pronti dall'inizio Fella e Luperini dietro a Brunori, con Soleri in panchina dopo due partite di fila da titolare. Nel primo tempo l'attaccante brasiliano di proprietà della Juventus spreca un calcio di rigore stampando il tiro sul palo esterno alla destra dell'estremo difensore giallorosso. Nel secondo tempo dentro Soleri per Brunori ma la sostanza non cambia, i rosanero ci provano ma non riescono mai rendersi veramente pericolosi.

Domenica contro la matricola di Serie C, Monterosi Tuscia, Giacomo Filippi dovrebbe confermare Giuseppe Fella sulla trequarti, per gli altri due posti sono quattro per due maglie: accanto all'ex Avellino uno fra Dall'Oglio e Luperini, con l'ex Catania favorito, mentre in avanti ha più chance Soleri rispetto a Matteo Brunori.