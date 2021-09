Monterosi-Palermo, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Monterosi e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo: le probabili scelte dei due allenatori

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Monterosi Tuscia. Alle ore 14:30, allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo, andrà in scena la sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la il pareggio a reti bianche rimediato contro il Catanzaro. Chances sprecate, un rigore procurato e fallito da Matteo Brunori, meccanismi ancora da perfezionare. Un Palermo non sufficientemente incisivo e concreto in sede di finalizzazione.