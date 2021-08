Palermo, Filippi blinda la difesa: porta ancora inviolata e quattro punti fermi

La retroguardia rosanero ha registrato zero reti subite nelle prime amichevoli disputate in ritiro. Un ottimo segnale in vista del raggiungimento di una solidità difensiva alla quale punta molto Giacomo Filippi

"Il Palermo, contro due avversarie della stessa categoria, ha blindato la propria di- fesa. Prove di «muro» per Filippi".

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio l'alto rendimento messo in campo dal reparto difensivo del Palermo in queste prime amichevoli estive. Non è un mistero che Giacomo Filippi - visti anche i suoi trascorsi da difensore - abbia messo al centro del ritiro pre season di San Gregorio Magno la ricerca di una spiccata solidità arretrata. Un'impresa che, al momento, sembra essere riuscita al tecnico originario di Partinico, con numeri e prestazioni che gli stanno ampiamente dando ragione. Nonostante si tratti solo di primi test amichevoli, la casella dei gol subiti riporta ancora lo zero, in attesa della sfida di più alto prestigio contro Salernitana, neo promossa in Serie A.

"I punti fermi sono i quattro titolari dei play-off: Accardi, Lancini, Marong e Marconi".Prosegue in tal modo il quotidiano, che ribadisce come ormai le gerarchie davanti a uno tra Pelagotti e Massolo - entrambi impiegati con frequenza nelle due amichevoli - siano ormai abbastanza definite. L'unico nuovo arrivo a livello di difensori centrali, Alessio Buttaro, sembra essersi inserito alla perfezione nei meccanismi difensivi di Filippi, in attesa - come tutta la squadra - di un test ancora più probante sotto molteplici punti di vista. Considerando lo scarso impiego di Somma e Crivello - da tempo ormai in uscita -, l'ex Roma e Manuel Peretti costituiscono le due vere alternative al pacchetto che, proseguendo con il credo tattico della difesa a tre, avrà comunque uno dei suoi interpreti fuori, logicamente, dallo schieramento tattico iniziale. Possibile un'alternanza continua da parte del tecnico, che ha registrato durante il ritiro anche una spiccata integrità di un gruppo che, data la scorsa stagione, ha già dimostrato anche a livello arretrato di conoscersi a memoria.