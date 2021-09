Palermo, Filippi a caccia dei tre punti: la ricetta per battere il Catanzaro

La sfida tra Palermo e Catanzaro, valida per la quarta giornata di Serie C, è in programma alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".

⚽️

Alla ricerca della vittoria. Alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno il Catanzaro di Antonio Calabro per la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Gli uomini di mister GiacomoFilippi, che torneranno in campo dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Monopoli, troveranno di fronte a sè una squadra ancora imbattuta in questo inizio di stagione: "Voglio la stessa voglia di vincere messa in campo mercoledì, sarà necessario sfruttare qualche punto debole degli avversari, alzando l'asticella dell'attenzione. Affrontiamo senza dubbio una squadra ostica. Dopo tre giornate non devono iniziare i drammi, altrimenti si sbaglia. Dobbiamo lavorare al massimo senza tralasciare mai nulla, solo così possiamo migliorare. Il Palermo a me piace per come è composto, gioca e si allena. È normale che non sempre si ha la giornata ideale considerando che ci sono anche gli avversari. La squadra interpreta bene le partite anche se a volte commette degli errori. Dall'inizio abbiamo dovuto adattare calciatori in difesa viste le tante assenze, ma le prestazioni sono sempre state di livello, eccezion fatta per quella contro il Taranto", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Un vero e proprio banco di prova contro un avversario ostico. Una squadra ben organizzata e con un organico molto competitivo. I giallorossi, come i rosanero, sono alla ricerca di indicazioni positive e voglia di riscatto.

"Il Catanzaro è esperto e sfrutta gli errori degli avversari, si muovono in maniera meccanica e non vanno mai allo sbaraglio. Va dato merito a staff ed allenatore che hanno dato una fisionomia ben precisa. La mia squadra si sta allenando bene, giocheremo un'ottima gara contro una compagine consolidata e blasonata che gioca bene. Pubbico? La prima gara contro il Picerno e quella contro il Latina un po' di pressione l'abbiamo sentita. Essendo zona gialla i nostri tifosi e noi stessi siamo penalizzati, mi dispiace molto. E' un peccato non poter avere il 50% dello stadio pieno. Il nostro obiettivo è regalare un sorriso ai tifosi presenti e a tutti coloro che ci seguiranno da casa", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Al cospetto della squadra di Antonio Calabro, mister Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno dello squalificato Edoardo Lancini, dell'infortunato ManuelPeretti e di Andrea Accardi, ormai vicinissimo al ritorno in gruppo: "Tutti si giocano un posto da titolare, abbiamo un organico competitivo e domani sceglieremo i giocatori che più sono adatti a giocare questa partita. Brunori? Per me è l'attaccante più forte del torneo, poi può anche non fare gol. Tutte le partite sono molto difficili e quando parliamo di matricole sappiamo che si va incontro a sfide ancora più difficili. Fella? Può coesistere con Floriano, ma bisogna sempre guardare con attenzione alle caratteristiche degli avversari, vedremo come agire in corso d'opera. Accardi? Speriamo sia l'ultima gara in cui starà fermo, si dovrebbe aggregare della prossima settimana", ha concluso Filippi.