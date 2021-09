Serie C Girone C, il Catanzaro di Calabro verso Palermo: le immagini della rifinitura

Il Catanzaro si appresta a sfidare il Palermo di Filippi nel match valido per la quarta giornata del Girone C di Lega Pro

Poco meno di quarantotto ore e sarà Palermo-Catanzaro. La compagine di Calabro si prepara così al match in cui Cianci e compagni affronteranno i rosanero allo Stadio "Renzo Barbera". La gara - valida per il quarto turno del Girone C di Lega Pro - sarà un'occasione per valutare la condizione in cui riversano entrambi i team. Di seguito, le immagini della rifinitura giallorossa tenutasi presso Giovino in vista dello sbarco in Sicilia.