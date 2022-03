Palermo-Fidelis Andria, pareggio deludente al ‘Barbera’: l’analisi di Baldini

Uno a uno, è questo il risultato finale di Palermo-Fidelis Andria: pareggio deludente allo Stadio "Renzo Barbera"

"Da quando il calcio è calcio, ci sono squadre come Juventus e Real che perdono contro le ultime. A noi è andata bene, e dobbiamo ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto senza mai contestarci. Grazie a loro abbiamo fatto questo punto. Calcio di rigore? Son cose che decidono i ragazzi in campo, anche i rigori li hanno sbagliati gente come Platini e Maradona. Ad Avellino loro sono rimasti in dieci dovevamo rimanere con i nostri concetti e non l'abbiamo fatto. Quegli ultimi venti minuti ce li siamo riportati dietro. Non siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi, l'analisi della partita è che oggi è un paradosso ma bisogna esser contenti di aver fatto un punto. Dobbiamo ringraziar il nostro pubblico, dobbiamo lavorare se ambiamo a qualcosa di grande come la Serie B", ha dichiarato il coach rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita.

"Sono dispiaciuto per il pubblico che ha fatto il tifo per noi. Bisogna dare di più ma non è facile. Quello che ho detto a Brunori lo ridico qua. Dopo venti minuti avrei dovuto sostituirlo perché non riuscivamo a trovare profondità sui suoi piedi. Lui fa male quando riesce ad attaccare la profondità. Non è che lui non è concentrato! Succede anche ai campioni del Real Madrid di giocare una partita e inconsciamente ha un determinato atteggiamento. Se tu non mantieni certe geometrie e perdi le idee non vai da nessuna parte. Il campo va conquistato con i passaggi tra le linee che ti creano superiorità numerica. Se noi giochiamo nella loro aerea prima o poi un episodio ti premia. Abbiamo preso gol su una palla controllabile, non abbiamo gestito bene. Il centravanti titolare loro non ha giocato perché non aveva il green pass e ha giocato un altro giocatore che poi ha fatto gol. A me non me ne frega niente contro chi gioco, mi interessa che facciamo bene le nostre cose. A me interessa chi siamo noi, se non cresciamo non possiamo vincere. Anche se arriviamo secondi ma giochiamo come oggi non possiamo vincere il campionato perché perdi le misure e le distanze. Se non c'era il pubblico oggi non saremmo riusciti neanche a pareggiare. Ho detto questo anche ai ragazzi. Se aiutiamo tutti insieme il Palermo possiamo ottenere qualcosa, se non siamo in sinergia raccoglieremo quello che ci capita. Dobbiamo essere felici di aver fatto questo punto", ha concluso Baldini.