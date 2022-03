LE PAGELLE DI PALERMO-FIDELIS ANDRIA 1-1. Un pareggio che sa di sconfitta contro la penultima della classe

Il Palermo pareggia al Barbera contro una Fidelis Andria che era data per spacciata alla vigilia della gara al cospetto di una squadra che solo tre giorni prima aveva battuto a domicilio l'Avellino. E invece i pugliesi passano in vantaggio con Messina e sfiorano il colpaccio se non fosse per l'1-1 di Luperini con gli avversari in dieci. Domenica i rosa voleranno in casa del Potenza sperando che abbiano imparato la lezione da questo pareggio che sa di sconfitta.