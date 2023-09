Palermo-Feralpisalò 3-0: rosa show! Insigne gol, bis Stulac e firma Di Francesco

SECONDO TEMPO - Avvio di ripresa scoppiettante e Palermo che raddoppia dopo un paio di minuti. Break di Segre sulla trequarti offensiva e percussione, scarico per l'accorrente Stulac che calcia quasi in stile Futsal e batte Pizzignacco sul secondo palo. Gol dallo straordinario peso specifico per il playmaker ex Empoli, reduce da un lungo calvario ai box figlio degli infortuni, nella scorsa stagione. Feralpisalò che ha l'opportunità di accorciare una manciata di secondi dopo: Ceppitelli fallisce sa due passi dopo una mischia su palla inattiva. Il Palermo show prosegue al Barbera: splendida imbucata di Di Mariano per il destro a giro di Segre dal limite, palla non lontana dall'incrocio dei pali. Vecchi rileva Bacchetti con Herdeligiu, Felici subentra a Di Molfetta. Doppio cambio anche per Corini: Aurelio ed Henderson, buona prova per entrambi, lasciano il campo a Lund e Vasic. Palermo in surplace, rosa padroni del gioco e del match che divertono e si divertono. Caccaroni stacca bene sul primo palo, corner di Valente, Pizzignacco d'istinto gli nega il tris. Altro cambio per i gardesani, fuori Ferrarini per Budic. Out anche La Mantia, esordisce con la Feralpisalò Letizia. Ultimi dieci minuti per Di Francesco, al posto di un applauditissimo Di Mariano, e Soleri per un Brunori decisamente in serata storta. Compagnon, tra i più positivi nella compagine gardesana, lascia l'ultimo scorcio di match al nuovo acquisto Parigini. Splendido duetto Soleri-Di Francesco che manda in estasi il Barbera: pressing del 27 che ispira la ripartenza letale dell'ex Lecce, triangolazione sullo stretto ed assist della boa scuola Roma per la stoccata chirurgica del figlio d'arte. Tre a zero e vittoria in ghiaccio. Palermo dilagante, splendido cross di Di Francesco e splendida incornata di Vasic che incoccia il palo. Prestazione brillante e di personalità, caratterizzata da intensità, armonia e fluidità di manovra con picchi di ottimo calcio. L'asticella della qualità è stata sensibilmente alzata dallo spessore dei nuovi acquisti, che hanno già dato un saggio delle loro potenzialità. Palermo che vola a sette punti in classifica dopo tre gare disputate.