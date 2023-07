Palermo Femminile, la formazione rosanero finisce nella copertina di Vogue Italia

"Prima degli incendi che stanno imperversando, avevamo deciso di dedicare il numero di agosto a Palermo. Da giorni la città brucia. Oggi più che mai vogliamo dare sostegno al territorio e lo facciamo insieme a @FondazioneSicilia, che, d’intesa con il @ComunediPalermo, si occuperà di piantare nuovi alberi e ripristinare beni artistici e culturali danneggiati. Con le nostre immagini, invece, diamo voce ai palermitani. Sono personaggi in cerca d’autore: come in una pièce di Pirandello, interpretano la propria parte con teatrale intensità. A raccontarli, il fotografo Maciek Pożoga con lo styling di @vittoriacerciello e le parole di Ferdinando Calaciura. Scopri come contribuire alla raccolta fondi al nostro link in bio, dove trovi anche il servizio completo del numero di agosto, ora in edicola". Questo il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Vogue Italia, periodico mensile tra i più prestigiosi nell'ambito della moda, che si concentra sulla formazione femminile del Palermo F.C.