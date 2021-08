Palermo femminile, colpo in entrata: l’ex numero uno della Nazionale è rosa

Il Palermo femminile mette a segno un grande colpo per la porta: presa Rosalia Pipitone, ex estremo difensore della Roma e della Nazionale italiana

Il Palermo femminile mette a segno un vero e proprio colpo in entrata. Si tratta di Rosalia Pipitone , ex portiere della Roma e della Nazionale italiana . Nata a Torretta il 3 agosto 1985, la Pipitone ha iniziato a giocare a calcio all'età di 13 anni coprendo il ruolo di attaccante. Grazie all’intuizione dell'allora allenatore della Polisportiva Autoscuola Puccio Torretta è stata spostata in porta, collezionando una serie di successi con Aquile Palermo , Res Roma e Roma .

All'età di 15 anni è stata convocata dalla Nazionale italiana Under 19. Tuttavia, un grave infortunio l'ha costretta ai box, impedendole di vestire la maglia azzurra. Maglia che ha vestito nel 2018, esordendo nel mese di marzo nella terza partita della fase a gironi della Cyprus Cup contro la Finlandia. Rosalia Pipitone, dunque, difenderà i pali del Palermo femminile neopromosso in Serie B. Ed è già a disposizione di Antonella Licciardi e del preparatore dei portieri Nando Scarpello in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Torres.