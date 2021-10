Palermo, Fella febbre da ex: l’attaccante sogna la vendetta all’Avellino

La rinascita di Giuseppe Fella passa dalla sfida interna all'Avellino, prossimo avversario dei rosanero sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera'

"Due gol per dare un segnale. Fella c’è e non vuole fermarsi. Anzi, per domenica ha pronta sul piatto la specialità della casa: il gol dell’ex". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d’ingrandimento sul momento di forma di Giuseppe Fella e sul prossimo, decisivo, impegno del Palermo contro l'Avellino. I biancoverdi non stanno attraversando un periodo semplice a livello di prestazioni e risultati, con un inizio di stagione che ha lasciato perplesso l'intero ambiente campano e ha portato a non poche riflessioni in merito alla posizione in panchina di Piero Braglia. Contro la sua ex squadra - dalla quale è stato scaricato proprio quest'estate -, l'attaccante rosanero è pronto a fare male, in virtù dei primi due gol in campionato con la casacca rosanero siglati contro la Vibonese che gli hanno restituito un'elevata fiducia tecnica.