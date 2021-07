Palermo: Fella a un passo, si insiste per Cianci. Saraniti e la buonuscita…

In attacco sarà rivoluzione: le ultime notizie di mercato alla vigilia dell'inizio del ritiro dei rosanero a San Gregorio Magno

Il Palermo ha virtualmente definito la cessione di Lorenzo Lucca , che sarà a breve un nuovo calciatore del Pisa ( LEGGI QUI I CIFRE E DETTAGLI ). L'attaccante classe 2000 ha già salutato i compagni di squadra e lasciato la Sicilia. Chi, al momento, resta al Palermo (ma da separato in casa in attesa di una nuova sistemazione) è, invece, Andrea Saraniti .

Il centravanti palermitano, che non rientra nel progetto tecnico di Giacomo Filippi , è finito nel mirino di Gubbio e Teramo . Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Saraniti avrebbe chiesto una buonuscita , "ma il Palermo non vuole sentire ragioni e a questo punto non c’è da sorprendersi se oggi anche l’attaccante comparirà sulla lista dei

convocati per il ritiro in Campania", si legge.

In attesa che si risolva questa situazione, il direttore sportivo Renzo Castagnini continua a lavorare per costruire l'attacco che verrà. Dopo l'arrivo di Soleri, chi dovrebbe presentarsi in ritiro a San Gregorio Magno è Fella. La firma, infatti, potrebbe arrivare già nella giornata di domani. "Il Palermo, però, non vuole fermarsi qui e ha acceso fortemente i fari su Cianci del Teramo", scrive la Rosea. Castagnini starebbe provando a convincere il calciatore a sposare la causa rosanero. Tuttavia, Cianci - nato a Bari - vorrebbe prima capire se ha la possibilità di tornare a vestire la maglia biancorossa. Sfuma, infine, l’idea Manconi, ad un passo dal Foggia.