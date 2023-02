Palermo, fattore casa: dal Cagliari al Bari, le grandi non passano al Barbera

Il Palermo di Eugenio Corini affronterà la capolista Frosinone in un Renzo Barbera gremito di passione e colori rosanero. La formazione siciliana potrà contare sull'effetto suggestivo del proprio stadio in cui sono cadute nelle ultime tre partite tre big come Cagliari, Bari e Reggina. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma su quest'aspetto, sottolineando come la striscia positiva sia iniziata lo scorso 18 dicembre, con la vittoria contro il Cagliari allora guidato dall'ex Liverani. "Nove punti raccolti, cinque gol fatti e due subiti: il “Barbera” sta tornando a essere un fortino", si legge.