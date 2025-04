Palermo, evento speciale in vista della festa della mamma

Il Palermo ha reso noto di aver organizzato un evento per celebrare la festa della mamma

Il Palermo FC, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha annunciato che domenica 11 maggio lo stadio "Renzo Barbera" ospiterà l’evento "Mamma Rosanero", un’iniziativa speciale dedicata alla passione rosanero vissuta in famiglia. Ecco qui come si svilupperà l'evento e i modi per acquistare il biglietto rese note dalla società:

"Dopo il successo dell’edizione realizzata per la scorsa Festa del Papà, domenica 11 maggio è in arrivo al Renzo Barbera “Mamma Rosanero”: lo speciale evento che celebra la passione rosanero in famiglia.

In occasione della Festa della Mamma, lo stadio ospiterà un appuntamento pensato per celebrare il rapporto unico tra le mamme e i loro bambini, attraverso un’esperienza esclusiva all’interno della casa del Palermo. Una giornata indimenticabile con un tour guidato nelle aree privilegiate e solitamente inaccessibili dello stadio e la possibilità di realizzare un sogno: giocare sul prato del Barbera e calciare un rigore sotto la curva.

Dopo l’accreditamento nel piazzale dello stadio, madre e figlio inizieranno il loro percorso dallo store del Palermo dove potranno scegliere un pallone ufficiale da portare con sé per tutta la giornata e poi a casa alla fine dell’avventura. Tappa nella mixed zone, poi nello spogliatoio del Palermo, fino ad arrivare al tunnel che porta in campo, per assaporare le sensazioni provate dai calciatori prima di ogni partita. Sul prato del Barbera verrà adibita un’apposita area gioco dove poter effettuare passaggi e palleggi con il pallone scelto. A turno, madre e figlio verranno quindi presentati da uno speaker e chiamati a battere ciascuno un calcio di rigore in uno speciale spazio predisposto sotto la Curva Nord, mentre sui maxischermi apparirà una foto che li ritrae insieme".

I PACCHETTI DISPONIBILI

“MAMMA+ 1” – € 49: valido per 2 utenti (madre + 1 figlio/a)

“MAMMA + 2” – € 65: valido per 3 utenti (madre + 2 figli/e)

Disponibili nove slot orari: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.

I biglietti saranno acquistabili online su Vivaticket a partire dalle ore 13.00 di giovedì 24 aprile fino alle ore 12.00 di mercoledì 7 maggio o fino ad esaurimento disponibilità.

Visti i posti limitati per ogni slot orario, i tagliandi saranno riservati in prelazione agli abbonati fino alle ore 23.59 di lunedì 28 aprile.

La seconda fase, aperta a tutti in caso di posti ancora disponibili, sarà invece attiva da martedì 29 aprile.

Ogni abbonato potrà acquistare un pacchetto selezionando la tariffa “intero prelazione” e inserendo il codice del proprio abbonamento:

Possessori di abbonamento acquistato presso i punti vendita (tessera tradizionale) à il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sulla tessera alla voce “Sig. Fiscale”);

Possessori di abbonamento acquistato online (documento digitale) à il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento digitale alla voce “S.F.”);

Possessori di abbonamento caricato su fidelity card à il codice da inserire sarà il numero della fidelity card Siamo Aquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”).

L’evento avrà inizio inderogabilmente nell’orario scelto in fase d’acquisto. Pertanto, è consigliato arrivare allo stadio con un anticipo di almeno 15 minuti rispetto allo slot acquistato.

I partecipanti a “Mamma Rosanero” potranno usufruire di un 20% di sconto presso lo store ufficiale dello stadio. Lo sconto sarà sfruttabile esclusivamente nel giorno dell’evento, mostrando il badge ricevuto durante la fase di accreditamento. Si specifica che lo sconto non è cumulabile con le promozioni in corso e non è applicabile sul kit gara home"