+++PALERMO, ESONERATO L’ALLENATORE BOSCAGLIA+++

Il Palermo ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Boscaglia.

L’allenatore gelese ha pagato a caro prezzo la sconfitta esterna subita in quel di Viterbo, la seconda di fila dopo quella contro il Catanzaro, e in generale la mediocre situazione di classifica. Il club di Viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico Boscaglia dopo 27 giornate. Il ruolino in campionato dei rosanero con in panchina l’ex Virtus Entella era stato finora più che altalenante: 8 vittorie, 9 pareggi e altrettante sconfitte e un nono posto in graduatoria. Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo Fc.