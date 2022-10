Palermo, esodo rosanero a Modena: boom di biglietti venduti per il settore ospiti

"Modena si prepara ad un esodo di tifosi palermitani come non si vedeva da tempo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida Modena-Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Oltre 1.500 i tagliandi venduti fino alla mattinata di ieri per quanto concerne il settore ospiti. Numeri che hanno convinto il club emiliano ad aprire anche il secondo settore della curva dedicata alla tifoseria avversaria (altri 1.600 posti circa).