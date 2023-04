Palermo esclusa da Euro2032, Lagalla: “A Verona il sindaco è un ex calciatore…”

Le dichiarazioni di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo sulla bocciatura della Figc

Non accennano a placarsi le polemiche degli esponenti siciliani per l'esclusione della città di Palermo dalle sedi per ospitare gli Europei del 2032. Il primo cittadino palermitano, Roberto Lagalla, intervenuto nel corso della consueta relazione semestrale, ha commentato la scelta presa dalla FIGC:

"Su questa vicenda si sono giocate altre partite, ma oggettivamente lo stadio Barbera al momento non è sufficiente. Oggi il ministro dello Sport ha comunque dichiarato che saremo tra le 11 città che riceveranno fondi per ristrutturare gli impianti sportivi e questo è un passo in avanti per provare a rimetterci in carreggiata. Su questa vicenda si sono giocate altre partite. Una di queste riguarda Verona, dove il sindaco è stato anche il presidente dell'associazione italiana calciatori. E' un mio cattivo pensiero che ritiro subito".

In maniera velata, ma non troppo, il sindaco del Comune di Palermo fa riferimento a Damiano Tommasi. L'ex calciatore, oggi primo cittadino di Verona, è stato in passato presidente dell'Assocalciatori. Il "Bentegodi" è fra gli stadi selezionati dalla FIGC che ospiteranno Euro 2032, nel caso in cui l'Uefa dovesse scegliere l'Italia (e non la Turchia, unica sfidante). Le altre città designate sono Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.