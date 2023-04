Palermo esclusa da Euro 2032: raccolta firme per chiedere intervento Istituzioni

Il consigliere comunale Domenico Bonanno ha lanciato un'iniziativa per dare una risposta tangibile dopo la scelta della FIGC di escludere Palermo dagli stadi candidati per ospitare Euro 2032. Nel dettaglio, si tratta di una raccolta firme che si pone come obiettivo la richiesta di intervento delle Istituzioni affinché Palermo non venga esclusa dalle 10 città ospitanti gli Europei di calcio del 2032.