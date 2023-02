Palermo, esami strumentali per Nedelcearu. Sarà valutato anche Bettella

Il difensore ex Crotone sarà valutato in vista del prossimo impegno col SudTirol

"Nedelcearu, oggi esami strumentali". Questo il titolo dell'aggiornamento in edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori in casa Palermo la settimana dopo il venticinquesimo turno di Serie B che ha visto i rosa conquistare un punto contro la capolista Frosinone , fermata sul risultato di 1-1.

Tra le note meno dolci di un'entusiasmante partita al "Renzo Barbera", c'è sicuramente lo stop di Ionut Nedelcearu. Il difensore rumeno si è fermato anzitempo nel corso della ripresa, arrivando a chiedere la sostituzione. "Il problema c'è perché se uno come lui ti chiede il cambio... Speriamo non sia nulla di grave"si era espresso così nel post partita il tecnico rosanero Eugenio Corini. In vista dell'importante sfida in casa del SudTirol, con i siciliani sconfitti nella gara d'andata, c'è il rischio di dover rinunciare ad uno dei giocatori più importanti del proprio organico.