Palermo-Empoli, la lista dei convocati di Inzaghi: c’è Johnsen, presente anche Magnani

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Empoli. Presenti gli arrivi Giangiacomo Magnani, e Dennis Johnsen. Fuori Modesto, che come annunciato da Inzaghi in conferenza stampa, dovrà stare fuori per qualche settimana.
1 Gomis
3 Augello
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
77 Di Bartolo
96 Magnani
