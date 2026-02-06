mediagol palermo Palermo-Empoli, la lista dei convocati di Inzaghi: c’è Johnsen, presente anche Magnani

I convocati

La lista dei convocati in vista della sfida contro l'Empoli
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Empoli. Presenti gli arrivi Giangiacomo Magnani, e Dennis Johnsen. Fuori Modesto, che come annunciato da Inzaghi in conferenza stampa, dovrà stare fuori per qualche settimana.

I CONVOCATI

1 Gomis

3 Augello

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

77 Di Bartolo

96 Magnani

