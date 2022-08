Palermo, ecco Stulac: dall’Empoli fosforo e geometrie per Eugenio Corini. La scheda

Leo Stulac, dopo Josip Ilicic un altro sloveno al Palermo FC di Eugenio Corini

Archiviato il primo turno del campionato di Serie B 2022-2023, dopo il successo per 2-0 sul Perugia di Fabrizio Castori, il Palermo guidato da Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al match contro il Bari, valido per la seconda giornata del torneo cadetto, in programma allo stadio "San Nicola" venerdì 19 agosto alle 20.45.

Parallelamente al campionato in corso, il binomio dirigenziale composto dall'attuale direttore sportivo del club di viale del Fante Leandro Rinaudo e dal polo di riferimento dello scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, lavora alacremente in ottica mercato per completare ed impreziosire il mosaico tattico della formazione rosanero di Eugenio Corini. Definita la cessione al a titolo definitivo dell'ex capitano Francesco De Rose, approdato al Cesena del suo mentore Domenico Toscano e con Gregorio Luperini sempre più fuori dal progetto del nuovo Palermo FC, la priorità del club rosanero è completare il reparto di centrocampo della formazione di Corini, che vede allo stato attuale in Samuele Damiani e Jeremie Broh gli unici due interpreti di mediana del mosaico tattico della compagine allenata dal tecnico di Bagnolo Mella.

Praticamente definito nel dettaglio l'approdo al Palermo FC di LeoStulac, che arriva dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto.

Per il centrocampista classe 1994, ex Parma e Venezia, che ha condiviso un lungo e proficuo trascorso professionale con l'attuale direttore sportivo del club rosanero, l'arrivo nel capoluogo siciliano è previsto nella serata di oggi, martedì 16 agosto, dopo le rituali visite mediche e la firma sul contratto triennale che lo legherà al club di proprietà della holding di Mansour. Giunto in laguna nel 2016-2017, Stulac ha subito ottenuto la promozione in Serie B con Filippo Inzaghi in panchina per poi raggiungere la semifinale dei playoff nel torneo cadetto, prima di subire l'eliminazione proprio dal Palermo allora guidato da Roberto Stellone. Il responsabile dell'area tecnica del Venezia in quella stagione era proprio Leandro Rinaudo, che venne premiato per l'ottimo lavoro svolto come miglior direttore sportivo emergente della categoria. Dotato di forza fisica, esplosività, visione di gioco, ottime doti tecniche e balistiche, Stulac è un centrocampista duttile e completo che garantisce un significativo salto di qualità al reparto.

Nella sua parabola professionale, Stulac ha già vestito la maglia del Parma in Serie A, nella stagione 2018-2019, collezionando ventisette presenze con la formazione ducale tra massima serie e Coppa Italia. Nella stagione calcistica 2019-2020 l'approdo all'Empoli in Serie B, club con il quale conquista la promozione in A nel campionato 2020-2021, quando nella compagine di Andreazzoli militava anche l'attuale centrocampista del Palermo, Samuele Damiani. Per Stulac sono 89 le presenze con la formazione azzurra tra torneo cadetto e massima serie, impreziosite da 7 gol realizzati e 9 assist.

Trattativa ben condotta sul piano diplomatico e negoziale da Rinaudo e Palermo che rileverà il cartellino del playmaker sloveno dal club di Fabrizio Corsi per una cifra vicina al milione di euro. Triennale (o biennale con opzione per un'ulteriore stagione) per il centrocampista che dovrebbe arrivare in città nelle prossime ore.