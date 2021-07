Palermo, ecco Soleri: l’attaccante scuola Roma è atterrato in città

Il Palermo batte un colpo in entrata nel reparto offensivo: Edoardo Soleri, classe 1997 scuola Roma, è un nuovo giocatore del club rosanero. L'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Padova

