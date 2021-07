Palermo, ok per Soleri: il rinforzo per l’attacco arriva dal Padova, i dettagli

In attesa di definire le cessioni ormai prossime di Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti, il Palermo chiude un'operazione in entrata nel reparto offensivo: Edoardo Soleri, classe 1997 di proprietà del Padova, arriva in prestito con diritto di riscatto

In attesa di definire le ormai prossime cessioni di Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti, il Palermo si appresta ad ultimare un'operazione in entrata nel reparto offensivo. Edoardo Soleri, terminale boa classe 1997, è ormai virtualmente un nuovo calciatore rosanero. Centonovantadue centimetri ed un background professionale già piuttosto intenso e variegato a dispetto della giovane età. L'attaccante di proprietà del Padova è un prodotto del settore giovanile della Roma in cui ha completato il suo percorso di formazione calcistica prima di collezionare la sua prima esperienza nell'universo del professionismo con la maglia dello Spezia nel campionato di Serie B 2017-2018. Sei mesi in Liguria prima di trasferirsi, sempre con la formula del prestito, all'Almeria, club con cui ha disputato la seconda divisione spagnola. Pur mantenendo il controllo del cartellino del centravanti nato nella Capitale, la società giallorossa si è prodigata al fine di individuare destinazioni utili a garantire continuità di impiego al ragazzo, testandone potenzialità ed effettivi margini di crescita. Nella stagione 2018-2019 Soleri vive una nuova avventura in Eerste Divisie nelle file dell'Almere City, tredici presenze, cinque gol ed un assist in sei mesi in Olanda, quindi a gennaio il passaggio in Portogallo al Braga B, parentesi fugace caratterizzata da sole tre presenze.

L'anno successivo sarà il Padova a decidere di puntare sul classe 1997, acquistando l'intero cartellino della punta dalla Roma. Con la maglia biancoscudata del club veneto, Soleri collezionerà quattordici presenze, tra campionato e Coppa Italia, condite da un solo gol. Quindi la stagione 2020-2021 disputata con la casacca del Monopoli, diciotto presenze e tre reti per l'ex canterano giallorosso nel corso della sua permanenza in Puglia.

Trattativa lampo tra il direttore sportivo del Padova, Sean Sogliano, ex dirigente del Palermo nell'era Zamparini, ed il suo omologo Renzo Castagnini. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la società veneta prolungherà di un anno l'attuale contratto del ragazzo in scadenza 2022, in modo tale da legittimare la formula del trasferimento dell'attaccante in Sicilia: prestito con diritto di riscatto dell'intero cartellino in favore del Palermo ad una cifra già pattuita tra i due club. Intesa di massima già definità tra le parti in causa, restano da limare alcuni dettagli di natura burocratica prima della ratifica ufficiale dell'operazione.