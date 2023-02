Palermo, ecco l’ex Grosso: dall’esultanza con Corini alla panchina del Frosinone

Grosso e Corini si riaffrontano dopo l'uno a zero dell'andata

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

24 ottobre 2004, stadio Olimpico. Il Palermo sfida la Roma di Totti al primo anno in Serie A dell'era Zamparini. Al 32' del primo tempo il direttore di gara concede un calcio di punizione dal limite dell'area in favore dei rosanero. Sul punto di battuta va Fabio Grosso, nei pressi c'è anche Eugenio Corini. Il resto è storia. Un tocco al pallone del Genio, sinistro potente e preciso del terzino alla prima stagione disputata nella formazione siciliana. Boato del settore ospiti, corsa frenetica sotto lo spicchio dei tifosi accorsi dalla Sicilia. Mano all'orecchio per Grosso per godersi a pieno ogni particella sonora emessa da quella fetta di pubblico che, per ben trentadue lunghi anni, aveva desiderato il ritorno in massima serie. Alle spalle di chi deciderà il Mondiale nel 2006 c'è proprio capitan Corini che, per indole e attaccamento alla causa, non può proprio perdersi quella forte emozione. La partita tra Roma e Palermo finirà, poi, uno a uno con Totti che pareggerà i conti dal dischetto.

"Ed ora sono solo un tizio, che se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e via", cantano i Pinguini Tattici Nucleari nel brano "Ridere". Corini e Grosso, ex compagni di squadra che sabato siederanno nelle due panchine opposte al Renzo Barbera. Da una parte il Palermo, dall'altra il Frosinone. In mezzo l'amicizia che lega due persone, prima ancora che due allenatori esperti e preparati.

L'esperienza da calciatore del Palermo per Grosso è stata tra le più significative in carriera. Dopo il biennio 2004-2006 di grande livello, infatti, l'ex terzino della Nazionale vinse il Mondiale con l'Italia di Lippi, segnando il calcio di rigore decisivo in finale contro la Francia. Un totale di novanta presenze e due gol in rosanero. Da lì il passaggio all'Inter, l'esperienza estera con il Lione e il ritorno in Italia con la Juventus.

Lo scorso 17 settembre Grosso ebbe la meglio su Corini vincendo, di misura, il match di Serie B dell'andata. Nella propria carriera da allenatori, i due ex compagni di squadra si sono sfidati in quattro occasioni. In vantaggio l'attuale guida del Frosinone che ha mandato al tappeto il Genio due volte. Il bilancio si completa con una vittoria di Corini e con un pareggio. Grosso ha, invece, affrontato il Palermo cinque volte da quando siede su una panchina: una sola vittoria (nel match dell'andata), due pareggi e due sconfitte.

Come quando incontri un ex per strada, uno sguardo, un cenno di saluto e via. Verso nuovi orizzonti, con il passato nel cuore e con la consapevolezza di un futuro ancora tutto da scrivere. Il tempo scorre inesorabilmente, i legami non si dissolvono per magia. Grosso ritrova Palermo e Palermo ritrova Grosso. E chissà in quello sguardo con Corini quante istantanee fotografiche passeranno nella testa dell'uno e dell'altro.