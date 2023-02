Palermo, ecco l’ex Gilardino: dal gol di mano alla rete salvezza con il Verona

"Li ha fatti piangere e gioire passando da avversario a protagonista di una insperata salvezza: Alberto Gilardino , amato e odiato, meglio odiato e poi amato, distrutto dalle critiche e poi santificato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sull'attuale allenatore del Genoa , prossimo avversario dei rosanero in Serie B .

Dal gol di mano al Barbera con la maglia della Fiorentina alla rete contro il Verona che ha fatto staccare il pass salvezza alla squadra dell'allora patron Zamparini. Episodi che scandiscono il tempo, circostanze impresse nella memoria dei tifosi del Palermo. "Alberto segna in A, per la prima volta il 25 marzo del 2000 col Piacenza contro il Venezia di Zamparini e l’ultima il 15 maggio 2016 per battere, appunto, il Verona e regalare ai sostenitori rosanero e, al patron, una gioia prima del definitivo declino", si legge.