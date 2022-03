Palermo, ecco l’Avellino: torna Crivello, Baldini perde Accardi. Le ultime

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare l'Avellino nella gara valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

"Torna Crivello, ma la febbre di Accardi apre un altro «buco» in difesa. In un reparto che dovrà fare a meno dello squalificato Perrotta, il Palermo sembra non avere molte alternative per la trasferta di domenica ad Avellino", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa rosanero nell'antivigilia del big match valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio Partenio Lombardi, Brunori e compagni avranno difronte l'ostica compagine irpina che ha eliminato il Palermo negli scorsi playoff validi per compiere il salto di categoria.

Nella seduta di allenamento di ieri, Baldini ha abbozzato un undici titolare con Buttaro, Lancini, Marconi e Giron in difesa. "Crivello ha, invece, svolto ieri la sua prima seduta col gruppo dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un problema muscolare al polpaccio. Per un difensore che torna, però, ce n’è un altro che manca: solo febbre per Accardi, la cui partenza per Avellino è in dubbio", si legge. Nel reparto mediano, la coppia che è stata più provata in settimana è quella composta da De Rose e Dall'Oglio ma nell'allenamento di ieri Baldini ha schierato Odjer al fianco del capitano del Palermo.

Giuseppe Fella ha ripreso a svolgere un allenamento differenziato, dopo lo stop a causa di un sovraccarico al ginocchio. L'ex tecnico di Carrarese e Empoli in avanti ha scelto di mischiare le carte ma verosimilmente la trequarti che supporterà il solito Brunori verrà composta da Valente, Luperini e Floriano. Seguiranno aggiornamenti...