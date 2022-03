Palermo, ecco l’Avellino: Perrotta out, Crivello verso il recupero. Fella…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare l'Avellino nella gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C

"Un Perrotta in meno nel motore, ma con un Crivello in più? Il Palermo inizia la settimana che porterà alla trasferta di Avellino con la speranza di recuperare il terzino palermitano, fermo dalla sfida interna con la Turris a causa di un problema muscolare ad un polpaccio", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori in casa rosanero.

La squadra di Silvio Baldini sarà impegnata domenica alle ore 14.30 allo stadio Partenio Lombrardi in un vero e proprio big match contro la compagine irpina. In palio punti pesanti per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia play off del Girone C di Serie C.

Il rientro di Crivello potrebbe permettere a Baldini di alternare proprio l'ex Frosinone con Giron che si è comunque ben disimpegnato nelle ultime uscite di campionato. "Le condizioni di Crivello verranno ulteriormente monitorate oggi, ma ormai la strada è spianata verso il rientro in gruppo", si legge sul Gds. Chi, invece, sarà costretto a saltare la sfida contro l'Avellino è Marco Perrotta che ha rimediato un cartellino giallo contro la Vibonese che gli costerà la squalifica nel prossimo turno di Serie C. Al suo posto, salvo sorprese, Baldini confermerà l'ex difensore centrale del Monza, Ivan Marconi.

"Da tenere sotto controllo, inoltre, le condizioni di Fella. L’attaccante, nella scorsa settimana, ha dovuto fermarsi a causa di un sovraccarico al ginocchio. Tenuto fuori per il match dello scorso weekend contro i calabresi, potrebbe restare fuori anche per la sfida con i biancoverdi" prosegue il noto quotidiano. Si profila, infine, un ballottaggio tra Alberto Pelagotti e Samuele Massolo con quest'ultimo che ha ben figurato nel match casalingo contro la Vibonese.