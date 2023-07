Palermo, ecco la mina vagante dell’attacco: Corini si gode Mancuso e sogna la A

Il Palermo di Eugenio Corini si gode Leonardo Mancuso, bomber d'esperienza e specialista in promozioni in Serie A, pronto a fare sognare il pubblico rosanero

Il Palermo punta su Leonardo Mancuso per sostenere l'obiettivo Serie A. Esperto attaccante classe 1992 che nell'ultima stagione agonistica ha indossato la maglia del Como, collezionando trentadue presenze e mettendo a segno sei gol. In passato Mancuso ha giocato in piazze prestigiose quali Empoli e Pescara, dove ha rispettivamente realizzato un totale di novantuno e settantaquattro gol. L'ex Sambenedettese è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Monza ed è pronto a mettere in difficoltà Eugenio Corini nelle scelte di formazione, per quanto concerne il reparto offensivo.