Palermo, ecco il Modena: la strana coppia Soleri-Tutino cerca gol pesanti

"Debutto in tandem dall’inizio, i due attaccanti non dovranno fare rimpiangere il capitano", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla partita Palermo-Modena , in programma questa sera alle ore 20.30 al Renzo Barbera.

Corini dovrà fare a meno di Brunori per la sfida contro Tesser e in attacco, salvo sorprese, giocheranno dal primo minuto Soleri e Tutino. Quest'ultimo non ha ancora trovato la prima gioia in maglia rosanero e questa sera avrà l'opportunità di sbloccarsi davanti al pubblico dell'impianto di viale del Fante. "Anche Soleri deve cancellare uno zero nel suo curriculum e non è quello dei gol in assoluto ma quello delle marcature realizzate partendo da titolare", si legge. Paradossale, forse, ma la realtà dei fatti dice che l'ex Roma ha sempre segnato con il Palermo subentrando a gara in corso.