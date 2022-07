Palermo, ecco il Frosinone! I rosanero ritrovano i gialloblu alla sesta giornata di B

Le due gare degli spareggi per la promozione in Serie A del giugno di quattro anni fa costituirono uno spartiacque tangibile nella storia del club rosanero. La mancata promozione nella massima serie della formazione allora allenata da Stellone ebbe uno strascico denso di polemiche da parte di tifoseria e società palermitana. Dopo la vittoria per 2-1 nel match d'andata del 'Renzo Barbera', il Frosinone guidato da Marino riuscì a ribaltare il parziale, battendo Nestorovski e compagni per 2-0, in una gara caratterizzata da una serie di decisioni arbitrali contestate che scatenarono una vera e propria bagarre nel finale di partita al 'Benito Stirpe'.