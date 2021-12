Palermo, ecco il Bari: ballottaggio a tre sulla corsia di destra. Out Giron e Marong

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare il Bari di Michele Mignani nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Uno scontro diretto da affrontare con un dilemma: chi gioca sulla destra?", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sul prossimo impegno casalingo della banda targata Filippi.

Il Palermo sfiderà il Bari nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C e avrà la significativa opportunità di accorciare il gap presente in classifica con gli stessi Galletti.

Il tecnico della compagine siciliana sta valutando tutte le possibili opzioni per sostituire lo squalificato Almici che ha rimediato un cartellino rosso nel derby con il Catania. Nella giornata di ieri, solamente Andrea Accardi non è stato provato da tornante destro bensì da terzo del pacchetto difensivo. La prima opzione sembrerebbe prendere il nome di Massimiliano Doda, con lo stesso Alessio Buttaro che ha ben figurato in Coppa Italia su quella corsia e che potrebbe, dunque, impensierire la titolarità del classe 2000. Lo scenario legato all'impiego di Accardi sulla destra non è comunque da escludere a priori, dato che il difensore palermitano ha già svolto questa mansione proprio in occasione del derby contro la squadra di Baldini.

"Non si è allenato con il gruppo il francese Giron. Già dalla ripresa, l'ex Bisceglie accusa un fastidio ad un piede, che di fatto gli impedisce di calciare bene", si legge sul Gds. Le sue condizioni verranno rivalutate nel corso della giornata odierna. E' tornato, invece, ad allenarsi con la squadra Roberto Crivello, risparmiato dopo il match disputato da titolare a distanza di dieci mesi dall'ultima volta. Fatta salva l'incognita Giron, "l'unico a rimanere fuori è Marong, alle prese con un problema all'adduttore rimediato nella scorsa partita della Primavera", si legge sul noto quotidiano.

Gregorio Luperini non sarà a disposizione data l'espulsione contro il Catania e, pertanto, Filippi sembrerebbe essere intenzionato a ritornare al 3-4-1-2 con il reintegro di Andrea Silipo in qualità di trequartista puro. Seguiranno aggiornamenti...