Palermo, ecco il Baldini 2.0: Perrotta terzino e Luperini trequartista. Somma…

Il Palermo di Silvio Baldini si è allenato ieri sul campo dello Sport Village di Tommaso Natale: ecco la situazione in casa rosanero

"Secondo giorno di campo per Baldini e il suo staff, sempre alle prese con gli assenti causa Covid-19 ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla ripresa degli allenamenti del Palermo in vista della sfida contro il Taranto del prossimo 16 gennaio.

Buttaro e Giron non hanno lavorato con i compagni sul campo dello Sport Village di Tommaso Natale. Inoltre, hanno effettuato un lavoro differenziato Marong (in fase di recupero da un problema muscolare) e Peretti, che ha svolto una seduta personalizzata con il preparatore atletico. "Prima dell’allenamento, terza dose di vaccino per i calciatori che rientrano nelle tempistiche per il «booster», le cui condizioni verranno monitorate in questi giorni", si legge sul Gds.