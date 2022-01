Taranto, sette tesserati positivi al Covid: il 16 gennaio la sfida contro il Palermo

La sfida tra Palermo e Taranto, salvo nuovi slittamenti, è in programma il 16 gennaio allo Stadio "Renzo Barbera"

Lo scorso 31 dicembre, la decisione: la Lega Pro ha rinviato le partite che erano in programma dall'8 al 10 gennaio, valevoli per la ventunesima giornata di campionato. "Ho riflettuto a lungo - ha dichiarato il presidente Francesco Ghirelli -. Ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia. Preoccupa l'aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. La situazione epidemiologica fa crescere la preoccupazione e consiglia il rinvio; entro il 10 di gennaio 2022 il Governo, con la guida della autorità sanitarie, emanerà nuove disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e ciò renderà le norme da applicare ancora più chiare", le sue parole.