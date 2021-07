Palermo, è rebus Lucca: nessuna offerta congrua, Mirri pensa di tenerlo. Le ultime

Tiene ancora banco il futuro di Lorenzo Lucca, in bilico tra la permanenza in rosanero e l'addio a cifre non congrue con le ambizioni economiche del club di Viale del Fante

Lorenzo Lucca parte? Verrà ceduto? La strada da seguire sembra ancora quella.

Esordisce così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone la lente d'ingrandimento sul caso legato al futuro del bomber rosanero Lorenzo Lucca. Un cubo di rubik che sembra al momento irrisolvibile, con sfaccettature sempre più imbrogliate di una situazione ancora non definita con certezza. La partenza del centravanti classe 2000 in questa finestra di calciomercato rappresenterebbe ossigeno economico puro per le casse del Palermo, purché però le offerte per il giocatore siano congrue alle richieste del club. Così attualmente non è, e il club di Viale del Fante sembra già si stia guardando intorno per scrutare possibili soluzioni alternative alla partenza del giocatore. Diversi i club di Serie A e B interessati all'attaccante, con l'exploit avuto nella scorsa stagione - la sua prima tra i professionisti - che resta il miglior biglietto da visita per un ragazzo così giovane.

L'offerta di 2,5 milioni di euro arrivata da un club all'indirizzo di Viale del Fante non sembrerebbe convincere più di tanto il patron Mirri, che sogna una plusvalenza oltremodo maggiore. Le riflessioni del numero uno rosanero verterebbero, infatti, proprio sull'ipotesi di non cedere l'attaccante e provare a fargli fare il definitivo salto di qualità nel prossimo campionato di Serie C. "Sono riflessioni che passano dalla volontà del giocatore di restare. Per questo motivo, Mirri parlerà con Lucca in questi giorni per saggiare le sue sensazioni". Prosegue così il quotidiano, che lascia spazio alla volontà della società di effettuare il ritiro senza esuberi o giocatori destinati certamente a lasciare il capoluogo siciliano.