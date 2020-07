Palermo, è il mese della verità: squadra e allenatore i nodi da sciogliere. L’iscrizione…

E’ un mese importante, quello di luglio, per il Palermo.

Il club di viale del Fante, infatti, si prepara ad affrontare la nuova stagione in Serie C, con l’obiettivo di volare il prima possibile in cadetteria. “Ci sono giocatori da confermare, altri da ingaggiare, un tecnico da scegliere per la risalita e altre formalità da completare in trenta giorni di tempo, fino al ‘traguardo’ del 5 agosto, quando andrà consegnata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione in Lega Pro. Formalità, per l’appunto, perché il Palermo ha già tutto programmato e deve solo seguire delle scadenze già fissate. L’impellenza principale è senza dubbio quella legata alla squadra”, riporta l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.

“La Figc, vista la situazione anomala prevista per le società promosse dalla Serie D ai tornei professionistici, ha di fatto esteso il vincolo contrattuale per i tesserati di questi club fino al 20 luglio. Un prolungamento del legame necessario per rendere possibile il passaggio dai contratti dilettantistici a quelli ‘pro’, che nel caso del Palermo riguarderà almeno otto giocatori: Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Floriano e Santana, a cui aggiungere gli under che nella passata stagione non erano in prestito, ma di proprietà dei rosa (Doda, Lucca e Rizzo Pinna che però potrebbe andare via)”, si legge ancora nell’articolo.

Rimane da sciogliere ancora il nodo allenatore. “Già in questi giorni potrebbero esserci sviluppi, per quanto la società sia indirizzata ad aspettare la fine dei tornei in modo da non ‘interferire’ con i tecnici sondati nel corso di questo periodo di stop forzato”, prosegue il noto quotidiano generalista. In pole per la panchina rosanero vi sarebbe al momento Fabio Pecchia, che lascerà la Juventus U23 una volta terminati i play-off di Serie C. “Tutta in evoluzione anche la pista che porta a Caserta, dato che il rientro in campo della sua Juve Stabia è stato tutt’altro che esaltante (quattro sconfitte in altrettante partite) e per quanto abbia rinunciato alla clausola per risolvere il proprio contratto, il suo futuro sulla panchina degli stabiesi non appare così certo”, conclude.