Palermo, è caccia al settimo posto: serve vincere a Francavilla e sperare in un aiuto del Catania

Domenica ci sarà l’ultimo atto del campionato di Serie C (girone C).

Il Palermo al momento occupa l’ottava posizione in classifica in coabitazione con il Foggia, ma in caso di pari punti al termine della stagione regolare saranno i rossoneri a piazzarsi prima dei rosanero. Per determinare la posizione in classifica, essendovi parità nelle vittorie negli scontri diretti, sarà necessaria la differenza reti proprio nelle due gare di regular season. I pugliesi hanno vinto 2-0 allo “Zaccheria” e perso 1-0 al “Barbera“, di conseguenza in caso di arrivo a pari punti sarebbero avanti in graduatoria. Gli uomini guidati da Giacomo Filippi si preparano all’ultimo match di campionato in casa della Virtus Francavilla, servirà conquistare i tre punti e sperare che il Foggia non vinca contro il Catania. Gli etnei sono a quota 58 in classifica alla pari della Juve Stabia, non possono permettersi passi falsi per non rischiare di perdere il quinto posto e magari provare a depredare il Bari del quarto. I rosanero non dovranno sottovalutare il match contro il Francavilla sebbene i calabresi abbiano ottenuto aritmeticamente la salvezza, infatti è stato già decretato il playout che vedrà opposte Paganese e Bisceglie. Il Palermo con l’obbligo di vincere e nello stesso tempo, paradossalmente parlando, tifare Catania. Infatti, come già ripetuto a più riprese, se i rossoazzurri dovessero uscire imbattuti dallo “Zaccheria” e il Palermo ottenesse un successo in Calabria arriverebbe matematicamente il settimo posto.

Ternana 90* Catanzaro 67** Avellino 67** Bari 60** Catania 58** Juve Stabia 58** Foggia 50** Palermo 50** Teramo 49** Casertana 44** Viterbese 40 Monopoli 40 Potenza 39 Virtus Francavilla 38 Turris 38 Vibonese 35 Paganese 31*** Bisceglie 30*** Cavese 19 **** Trapani 0 (estromesso)

* Promossa in B

**Playoff

***playout

**** retrocessa in D