Palermo, è Boscaglia il preferito dai tecnici palermitani: “Esperto e vincente, ma serve anche un bomber”

“È Boscaglia il preferito dei tecnici palermitani”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo i tecnici palermitani, è Roberto Boscaglia il profilo più adatto per il Palermo in Serie C. “Esperienza e conoscenza della categoria: pregi che spingono Santino Nuccio, Pietro Ruisi e Andrea Pensabene a non avere dubbi sul fatto di provare a puntare sull’allenatore gelese”, si legge. Chi ha preferito non sbilanciarsi è, invece, Ignazio Arcoleo, “perché Sagramola e Castagnini sanno bene quello che devono fare in un torneo tosto e bello da seguire. Ho fiducia nella società, sarà importante una squadra con l’allenatore vincente e lavorare su un progetto di gioco, dovrà essere fortissima la spina dorsale”, sono state le sue parole.

NUCCIO – “Con lui lavora il palermitano Marco Nastasi, per me uno dei migliori preparatori atletici d’Italia. Inoltre, il nome di Boscaglia può avere forte appeal sui giocatori da trattare sul mercato. Il Palermo al momento è un po’ in ritardo però può attingere dalla squadra che ha vinto la D. Poi, però, sarà importante scegliere calciatori importanti, penso ad attaccanti che non scendano sotto i 15 gol. Questo perché sarà un campionato difficilissimo, ho fatto la C per vent’anni, ma un torneo così competitivo nel girone Sud non lo ricordo, tante squadre vogliono vincere e la lotta sarà dispendiosa anche economicamente”, ha dichiarato Santino Nuccio.

RUISI – Per Pietro Ruisi, Boscaglia può essere il condottiero ideale nel “…girone della morte, dove il rischio è quello di fare un campionato da comparsa e il Palermo non può permetterselo. Immagino che Sagramola e Castagnini stiano lavorando a fari spenti, anche se mi rendo conto che non sia facile operare in questo contesto nuovo e complicato per tutti. Ecco perché proverei a prendere Boscaglia, esperto e preparato. Anche se, tra i nomi che ho sentito, non mi dispiace Caserta, giovane, interessante e che ha già vinto la C. Una decina di reduci dalla D sono già pronti per la C. Ma in attacco rimasti solo Silipo e Floriano, non attaccanti puri. Servono tre punte”, ha proseguito.

PENSABENE – Anche Andrea Pensabene ha votato per Boscaglia, seguito a ruota da Caserta, “ma aggiungerei anche uno come Auteri, molto esperto della categoria. Iniziare con un nome come questi sulla panchina sarebbe un’ottima base di partenza. Il Palermo, inoltre, ha già 7-8 nomi importanti in rosa e poi bisognerà rinforzare ogni reparto, a cominciare da un attaccante forte. Bisogna valutare il budget che vogliono impiegare, in C però il Palermo non potrà pensare di partecipare e vincere facile come in D. Le ambizioni si capiranno strada facendo e vedendo poi come opererà anche nel mercato invernale”, ha concluso.