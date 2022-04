Palermo, due giorni per allentare la tensione: Massolo ok, a Bari per il 2° posto

Silvio Baldini ha concesso due giorni di riposo ai calciatori del Palermo che hanno trascorso le festività in famiglia

"Pasqua e Pasquetta di libertà per tutti, poi c’è da pensare al Bari e ai play-off, a prescindere da quando inizino. Non è ancora tempo di staccare la spina, con un campionato da concludere e un’altra rincorsa da avviare, però le festività sono state un’occasione per allentare la tensione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa Palermo in vista dell'ultimo turno di campionato in cui Brunori e compagni saranno impegnati sull'ostico campo del Bari.

In questi due giorni di vacanza, tra i calciatori rosanero c'è chi ha preferito restare in città in vista del forcing finale come Massolo e Giron, mentre c'è anche chi ha scelto di effettuare una gita fuori porto per staccare la spina in modo da ricaricarsi al meglio come Perrotta e Luperini. "Il portiere del Palermo, dopo l’infortunio patito sabato nell’amichevole in famiglia con la Primavera, sta bene ed è pronto a prendere il posto tra i pali per la sfida di questo fine settimana al «San Nicola», vista l’indisponibilità di Pelagotti che ha dovuto sottoporsi ad un intervento a Pisa nei giorni scorsi", prosegue l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

Costretta al turno di riposo, la compagine di Silvio Baldini è scivolata nuovamente al 4° posto e deve fare la corsa su Catanzaro e Avellino. A novanta minuti dal termine della regular season, i rosanero dovranno tentare di vincere a Bari per sperare nel piazzamento migliore in chiave play off, non distogliendo comunque l'attenzione dai campi in cui saranno impegnate le dirette rivali per la promozione in Serie B.