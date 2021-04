Palermo, due assenti in vista del Foggia: torna Marconi dopo la squalifica, chance per Saraniti?

Il Palermo si prepara per le ultime quattro gare della stagione.

I rosanero nel prossimo turno, mercoledì al Barbera contro il Foggia, dovranno fare a meno dell’infortunato Lucca e dello squalificato Andrea Accardi. Il difensore, in diffida, è stato ammonito nel finale di gara contro la Vibonese mentre l’attaccante prosegue le terapie del caso e proverà a rientrare per l’ultima gara in casa della Virtus Francavilla. Intanto si avvina la sfida contro i rossoneri che sarà, Covid permettendo, l’ultima gara infrasettimanale che giocherà il Palermo in questa stagione regolare. Domenica libera per gli uomini guidati da mister Filippi che, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, contro i rossoneri potrà contare sul rientro in difesa di Ivan Marconi. In avanti si valuta un possibile rientro di Andrea Saraniti che nell’ultimo turno non era stato convocato per scelta tecnica, non è certo per un suo impiego dal 1′. Da quest’oggi i rosanero torneranno ad allenarsi per preparare la sfida contro i pugliesi che al momento contano ancora nove elementi risultano contagiati.