Palermo, dubbio Catanzaro: dopo i dieci positivi si va in bolla. La situazione

“Palermo, dopo i 10 positivi si va in bolla”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri doveva andare in scena la sfida tra la compagine rosanero e la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C; gara rinviata poco prima del fischio d’inizio. Una lunga giornata iniziata con il rilevamento di alcuni positivi tra i calciatori dopo i tamponi svolti martedì. Per questo motivo, come da regolamento, il match era stato posticipato alle 18.30 in attesa dell’esito del nuovo ciclo di tamponi. Esito arrivato poco prima delle 16, con i positivi che erano saliti a dieci (nove giocatori e il tecnico Roberto Boscaglia).

I numeri c’erano (tredici giocatori negativi, tra i quali un portiere), tant’è vero che Palermo e Turris erano scese in campo per il riscaldamento. Poi, la decisione: la partita è stata rinviata a data da destinarsi, con l’Asp di Palermo che ha imposto l’isolamento alla squadra evidenziando “la presenza di un cluster di infetti”. Ragion per cui, la Lega, ha deciso di non far giocare la partita.

“Il Palermo, ora, deve capire quale destino lo attende, soprattutto che tipo di isolamento deve osservare: se fiduciario, quindi con la possibilità per i giocatori negativi di andare agli allenamenti e tornare a casa, oppure totale e quindi predisporre una bolla nella quale rinchiudere squadra e staff, visto che l’Asp parla di isolamento dei giocatori da contatti stretti”, si legge. Ma non solo; resta da capire anche se gli uomini di Roberto Boscaglia potranno presentarsi domenica a Catanzaro oppure se dovranno saltare anche quella gara, osservando una quarantena che dovrebbe durare 10 giorni. “Intanto, la società ha predisposto un assetto da bolla preventivo, nelle more di avere ulteriori delucidazioni sul comportamento da adottare”, conclude la Rosea.