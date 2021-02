Palermo, dubbi a centrocampo in vista della Turris: out Luperini e Odjer, Boscaglia studia le mosse

Il Palermo pensa già alla sfida di mercoledì in casa della Turris.

I rosanero dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Bisceglie punta i campani per continuare a viaggiare positivamente in classifica nella speranza di poter magari scalare un’altra posizione. Per quanto riguarda la trasferta di Torre del Greco vi saranno due assenze pesanti ossia quelle dell’acciaccato Odjer e dello squalificato Luperini. Il ghanese alle prese con un problema al ginocchio dovrebbe dare forfait in vista della gara esterna contro i campani. A mister Boscaglia, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, nella zona nevralgica del campo oltre a Broh e De Rose restano Martin e Palazzi che potrebbe tornare nel suo ruolo e la sorpresa Santana. In difesa il tecnico gelese ha recuperato tutti gli elementi del centro, mentre non migliora la situazione legata alle condizioni dei terzini. Contro la Turris spazio ancora a Crivello da una parte e Accardi dall’altra, sta recuperando Almici che dovrebbe tornare per la sfida contro il Catanzaro; rischia un lungo stop Doda dopo l’infortunio al bicipite femorale occorsogli in allenamento.

