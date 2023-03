Palermo, dopo Girona il prossimo ritiro a Torretta. Le novità sul centro sportivo

"Il Palermo lascia lo stage di Girona, il prossimo ritiro sarà a Torretta". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Reppublica che punta i riflettori sullo sviluppo del prossimo centro sportivo di Torretta. La formazione di Eugenio Corini in questa settimana si trova a Girona insieme al consulente tecnico del City Group, Riccardo Bigon. Quest'ultimo, insieme al gruppo squadra è atterrato martedì in Spagna. Terra in cui i rosanero si sono allenato fino ad oggi, data in cui è previsto il ritorno in Sicilia.