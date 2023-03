Palermo, verso il rientro in Sicilia: dopo Girona i rosanero sono più internazionali

Il Palermo si appresta a fare ritorno in Sicilia dopo il ritiro in quel di Girona

E' cominciato ufficialmente lo scorso martedì il soggiorno del Palermo in quel di Girona. Si tratta del terzo ritiro stagionale per i rosanero lontani dalla Sicilia, dopo quelli di Manchester e Roma di rispettivamente ottobre e gennaio. La squadra e lo staff del club di Viale del Fante ha già archiviato i quattro giorni di allenamento al centro sportivo "La Vinya", con il City Football Group che ha abbracciato per la seconda volta il Palermo in questa stagione dopo il ritiro dello scorso ottobre all'Etihad Campus di proprietà del Manchester City. Previsto un ritorno in giornata per la banda di Corini.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra in apertura proprio sul nuovo status acquisito da Brunori e compagni. La prestigiosa holding araba, di fatto ha proiettato il club di viale del Fante in una dimensione internazionale con il secondo ritiro europeo della prima annata targata City Group. Quest'ultima, una delle società più importanti al mondo, che ha scelto Palermo e nessun'altro in Italia, rendendo il club rosanero un vero e proprio privilegiato. Un motivo di vanto ed orgoglio per tutto il tifo palermitano, rassicurato come nessuno nel "Bel Paese" da una proprietà solida e luminare.

In vista dell'ultima corsa ai playoff, quella di queste ultime otto giornate mancanti, la banda di Corini dovrà scendere in campo da grande squadra, pronta ad azzannare la preda e trafiggerla al momento giusto. L'inserimento in seno alla rosa di alcuni totem per la categoria nel mese di gennaio, come Gennaro Tutino e Valerio Verre ha alzato innumerevolmente l'asticella della squadra siciliana. Al netto dell'ottavo posto occupato, dalla prossima gara in poi che vedrà la formazione del mister di Bagnolo Mella affrontare prima il Parma e poi tutte squadra di bassa classifica (eccetto il Cagliari), non si potrà più sbagliare. Il treno per sognare il ritorno in Serie A passa esclusivamente attraverso i playoff, e la concorrenza di Modena, Como, Ternana e soprattutto Parma è spietata, a tal punto di essere tutte raccolte in quattro punti.