Palermo, dopo Dua Lipa ecco Jason Momoa: l’attore posa con la casacca rosanero

Il Palermo dopo il successo nella sfida contro il Bari si prepara ad affrontare la Feralpisalò nella gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Entusiasmo sempre più crescente da parte dei tifosi rosanero che dopo gli oltre 22mila spettatori al Renzo Barbera nel match contro i pugliesi, si apprestano a inondare il Garilli di Piacenza per la sfida contro i Leoni del Garda. La passione degli ultras della squadra del capoluogo siciliano non ha confini. Dopo la posa di Dua Lipa per Puma, ecco anche Jason Moma ad indossare la casacca rosanero. L'attore di Aquaman e presente anche nella serie TV "Game of Thrones" è stato ripubblicato in una storia su Instagram da parte del club del City Football Group. Di seguito la storia: