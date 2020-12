Palermo, domani la Viterbese al “Barbera”: finisce il tour de force. Prima di Natale altre quattro sfide

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Viterbese.

“L’ultimo ostacolo prima del ritorno alla normalità”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Il Palermo concluderà domani al “Renzo Barbera” la lista di partite da recuperare a causa del focolaio Covid. Poi, il calendario tornerà a stabilizzarsi. “È l’ultima settimana di tour de force per gli uomini di Boscaglia che da questo mercoledì accantoneranno i turni infrasettimanali”, salvo il turno pre-natalizio. Il prossimo 23 dicembre, infatti, tutta la Serie C scenderà in campo.

Quattro i recuperi disputati dalla compagine rosanero con la sfida di domani contro la Viterbese, che sarebbe dovuta andare in scena lo scorso 1° novembre. “Il ruolino di marcia, al momento, è in perfetto equilibrio”, si legge. Il pareggio a Catanzaro, la vittoria casalinga col Potenza e la sconfitta al “Barbera” contro la Turris. “Per il Palermo è la fine di una lunga serie di partite senza sosta, o quasi”, prosegue il noto quotidiano. Dopo la gara contro il Foggia, in programma domenica alle ore 14, dalla prossima settimana il Palermo tornerà a giocare ogni sette giorni: il 13 dicembre in casa con la Casertana e il 20 dicembre a Vibo Valentia con la Vibonese, prima del big-match col Bari e dello stop invernale.